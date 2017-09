Des artistes qui ne veulent plus s’exiler

Dans une nouvelle formule, le Festival St-Roch Expérience présentera samedi dix artistes, qui feront des prestations de 30 minutes dans des lieux aussi inusités que l’Intermarché, le Deux22, la boutique EXO et les bureaux de Coyote Records. La tribune est offerte exclusivement à des artistes de Québec, signe de la vitalité de la scène musicale dans la capitale.

Une scène qui s’est développée de façon marquante durant les dernières années, soutient le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

« On n’aurait pas pu faire ça il y a cinq ans, et c’était impensable il y a 10 ans. Cette année, trouver dix artistes de Québec pour faire les fous avec nous autres, ça n’a même pas été difficile ». Parmi eux, on trouve les groupes Harfang, Caravane, l’inimitable Gab Paquet et Laurence Castera, entre autres.

Le quartier St-Roch grouille de musiciens et artistes, autant « émergés qu’émergents » qui ne veulent plus s’exiler dans la métropole pour aller faire carrière, puisqu’ils trouvent du travail ici.

Et ils ne se trouvent pas tous dans la programmation. On trouve aussi à Québec Claude Bégin, Final State, Liana Bureau, Andréanne Martin, Amélie No, Di Astronauts, Lou-Adriane Cassidy, Simon Kearney, Men I Trust, Ghostly Kisses, Automat... « On aurait pu faire au moins deux jours », affirme Louis Bellavance.

« Il y a toujours de la musique qui s’est faite ici, mais beaucoup d’artistes de Québec avaient tendance à s’en aller à Montréal. Ce qui est nouveau, c’est la rétention des artistes qui ont décidé de vivre ici et de continuer à y faire carrière. Ç’a entraîné un retour d’exode pour beaucoup de musiciens qui étaient installés à Montréal et qui sont revenus. »

Louis Bellavance souligne que les nombreux restaurants et les bars qui présentent des spectacles ont contribué à cet essor.

« Gabrielle (Shonk) a joué dans les bars pendant huit ans ici en gagnant très bien sa vie, en faisant juste ça. C’est particulier pour Québec qu’autant de musiciens puissent gagner leur vie en jouant du cover. C’est plus difficile à Montréal ou dans d’autres marchés. Et il y en a d’autres qui réussissent aussi à le faire en présentant juste du matériel original. »

Bouffe et musique

La saveur locale comblera autant les oreilles que les papilles, puisque 40 kiosques de dégustation culinaire se déploieront sur la rue St-Joseph, entre Caron et de la Couronne.

« On marche sur la rue, on s’enfarge dans les bouchées, on s’enfarge dans les artistes, et c’est exactement ça qu’on veut. »

Les lieux inusités où se dérouleront les spectacles nécessitent toute une logistique.

« Ça va être un peu fou, soutient Bellavance avec un large sourire. La technique sera sommaire. Les sound checks seront rapides. C’est chaotique, mais c’est le fun. »

Retour pour The Seasons

Le groupe The Seasons effectuera un retour sur la scène de Québec après un bon moment d’absence consacré à la création d’un nouvel album, qu’ils annoncent plus rock, trois ans après l’opus Pulp.

Ils donneront quatre spectacles sur autant de scènes différentes, samedi. Leur première prestation sera acoustique, la deuxième sera consacrée aux chansons de Pulp et la troisième sera l’occasion de faire 30 minutes de nouveau matériel. Le quatuor sera aussi du grand spectacle samedi soir, à l’Impérial.

« On veut que les gens voient nos quatre spectacles. On donnera un aperçu de ce qui s’en vient pour nous dans les prochaines tournées », souligne Julien Chiasson, qui affirme que le nouvel album devrait voir le jour « dans les prochains mois ».

► St-Roch Expérience a lieu samedi et dimanche. Pour la grille horaire complète et savoir ce que vous pourrez vous mettre sous la dent, visitez saintrochexperience.com.

Trois artistes à découvrir

Anatole Photo courtoisie

Sur scène, le leader d’Anatole, Alex Martel, est un personnage en soi et sa musique est fort intéressante. « Il faut qu’il soit entendu et vu, affirme Louis Bellavance. Il est très créatif. Il a même écrit des chansons sur l’album de Gab Shonk. »

► 15 h à l’EXO Shop/17 h chez Coyote Records et 18 h 30 Sous-sol du Cercle

Laura Lefebvre Photo courtoisie

Elle appartient à la scène folk et plusieurs considèrent l’auteure-compositrice-interprète comme la nouvelle Safia Nolin. Sa première chanson, Alcaline, a vu le jour en janvier dernier.

► 15 h 30 à l’Édifice CSQ/18 h à La Korrigane et 20 h à l’Intermarché

Gab Paquet Photo courtoisie

Véritable pastiche des années 1970, impossible de ne pas avoir le sourire à voir et entendre Gab Paquet, adepte de la paillette, de la coupe Longueuil et des synthés retentissants.

► 15 h 30 Place Jacques-Cartier et 19 h au Deux22

À ne pas manquer

Photo courtoisie

► Le grand spectacle gratuit à l’Impérial, samedi à 21 h, avec Koriass, The Seasons, Tire le Coyote, Pascale Picard, Gabrielle Shonk, Caravane, Karime Ouellet et Anatole. « Si on regarde le line-up de ce “jam session”, c’est phénoménal la force de cette affiche-là. Tu t’en vas à Montréal avec ce show-là, et on aurait vendu des billets comme ça. »

► Le rappeur parisien MHD, qui a fait tout un tabac deux soirs au Métropolis de Montréal, en juin, conclura le festival à l’Impérial dimanche soir. Il est considéré comme l’un des rappeurs francophones les plus populaires de la planète.