Les Belges seront les premiers à découvrir Nelly et Simon : Mission Yéti. Produit à Québec par la maison 10e Ave, le film d’animation réalisé par Pierre Gréco et Nancy Florence Savard sera projeté en première mondiale au Festival international du film francophone de Namur.



Mission Yéti, qui suit les efforts de deux jeunes de Québec qui cherchent à valider l’existence de l’abominable homme des neiges, sera présenté au FIFF les 5 et 6 octobre prochain. Il apparaît dans la section FIFF Campus, aux côtés de La bataille géante de boules de neige, le titre européen de La guerre des tuques 3D.

Rappelons que les voix des personnages principaux sont celles de Guillaume Lemay-Thivierge, Sylvie Moreau et Rachid Badouri. La sortie en salles québécoise de Nelly et Simon : Mission Yéti est prévue pour la semaine de relâche du mois de mars.

Tadoussac, second long-métrage de Martin Laroche, sera aussi dévoilé à Namur. Mettant en vedette Isabelle Blais, il aura même droit à la compétition officielle.