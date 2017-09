La Cité du parlement, c’est une véritable ville dans une ville. Plus de 2 000 employés politiques se rendent chaque jour sur la colline parlementaire à Ottawa. Le soir venu, plusieurs restent pour fréquenter les bars du centre-ville. Le Sac a enquêté sur le «nightlife politique» d’Ottawa.

Souvent confrontés à la solitude, loin de leurs proches, des députés, ministres, sénateurs et beaucoup d’adjoints parlementaires meublent leurs soirées dans les bars autour du parlement. Chaque formation politique a son établissement bien à elle, sorte de quartier général pour discuter autour d'un verre. Bien qu’anecdotique, ce phénomène s’apparente à une guerre de clocher pour la mainmise des estaminets. Cohabitation périlleuse et rivalité : les employés politiques rencontrés par l’équipe d’enquête du Sac s’amusent à perpétuer cette tradition qui dure depuis la nuit des temps dans la capitale fédérale.

En plus du nombre de votes, les libéraux qui contrôlent le gouvernement se sont appropriés un plus grand nombre de débits de boisson que leurs rivaux. À la pénombre, les rouges s'éparpillent entre le Riviera, le South Block et le Métropolitain. Les employés du NPD, eux, se rendent depuis la nuit des temps au Brixton’s, un endroit discret et abordable. C’est tout le contraire que vivent les employés conservateurs. Désorganisés, ils se contentent du Bier Markt, une bannière qu’on retrouve ailleurs au pays.

Le premier ministre et son entourage ont leur bar bien à eux

Une véritable lutte des classes semble s'être installée au sein du Parti libéral depuis quelques mois. Justin Trudeau et sa garde rapprochée fréquentent le Riviera, un nouveau resto huppé de la rue Sparks. Outre l'entourage du premier ministre, plusieurs adjoints de députés ont aussi admis fréquenter l'endroit, malgré les prix élevés sur le menu. «On se faire voir!», confie l'un deux.

Olivier Charbonneau / JdeM

L’intérêt soudain du clan Trudeau pour ce jeune établissement s’expliquerait en partie par le lien entre le Premier ministre et le patron du Riviera, Stelios Doussis, conjoint de Seamus O’Regan, le ministre des Anciens combattants. Mais au-delà de la politique, il s'agit d'un couple d’amis de Justin Trudeau. Les deux hommes accompagnaient d'ailleurs Justin Trudeau lors de son séjour controversé sur l'île privée de l'Aga Khan l’an dernier.

South Block : «bar des apprentis»

La place la plus fréquentée par les libéraux serait sans contredit le South Block, également sur la rue Sparks. Du lundi au samedi, il y aurait des rassemblements non officiels de staffers libéraux. Lors de notre visite, il y avait un party de départ pour un employé d’un sénateur. «Ici pas question de juger un autre client trop saoul, car tu as 80% de chance qu’il soit de la famille libérale» s’est exclamé un homme habillé très propre rencontré sur place.

Olivier Charbonneau / JdeM

Difficulté à s’installer

Depuis leur défaite de 2015, les conservateurs ont du mal à s’entendre sur l’endroit où se rassembler pour leur bière de fin de shift. Plusieurs bonzes du parti ont quitté Ottawa, laissant l’organisation fragile et déstabilisée. La diminution du nombre de députés s’est traduit par des centaines de pertes d’emploi. Pour l’instant, le Bier Markt sur la rue Sparks semble être l’option la plus sérieuse, même s’il n’y a pas de consensus clair. Il n’est pas rare de voir un regroupement d’employés conservateurs dans d’autres établissements, comme dans le Marché By à The Bring ou encore au Pub 101. Autre signe de leur instabilité, ils n’ont pas le plein contrôle sur leur bar. Des membres d’autres partis politiques ont avoué se rendre à l'occasion au Bier Markt pour se faire voir.

Olivier Charbonneau / JdeM

Autre coup dur pour les conservateurs, un de leur endroit de prédilection a fermé quelques mois après leur défaite, en février 2016. Le Hy's Steakhouse a été pendant les 10 ans du règne Harper l’adresse à se rendre pour croiser des ministres et des députés. Les propriétaires justifient la fermeture par la hausse du loyer. Ce restaurant était une institution dans le paysage politique à Ottawa, son slogan faisait même un lien entre sa cuisine et sa clientèle : « Perfect done right ».

Facebook

Marquer son territoire

Il n’est d'ailleurs pas rare de voir des affiches politiques dans des bars, comme si les partis marquaient leur territoire. C’est le cas au Brixton’s, le bar des néo-démocrates, où un poster autographié de Jack Layton est en évidence à l’entrée. Le charismatique chef des oranges fréquentait régulièrement l’endroit, mais impossible d’en savoir plus. Même la serveuse Julie McCarthy, qui travaille depuis 15 ans au Brixton’s, invoque son «devoir de réserve» pour répondre aux questions plus pointues, selon un reportage du Macleans. Il faut dire que McCarthy est une personne très influente au sein du parti. La serveuse donne des cours de yoga à plusieurs députés néo-démocrates et fait même partie de l’équipe de basketball des oranges.

Olivier Charbonneau / JdeM

Qui gagne les élections gagne le Métropolitain

Plaque tournante de la politique fédérale, le Métropolitain est l’endroit où un politicien va lancer son livre ou un ministre va fêter son anniversaire avec ses collègues. Cet endroit est prisé pour les cérémonies officielles. Même si ce n’est pas un bar exclusivement libéral, il est largement utilisé par le parti au pouvoir. Pendant l’ère Harper, les conservateurs se vantaient d’avoir la mainmise sur le Métropolitain. «Les ministres vedettes s’y rendaient pour manger des huîtres», a confié un conservateur toujours à l’emploi d’un député. «Maintenant, c’est mal vu de le fréquenter.»

Olivier Charbonneau / JdeM

Plusieurs fois par semaine, les salles du restaurant sont réservées par des lobbyistes pour tenir des réceptions.

Pour le bloc, pas question de boire dans un «autre pays»

Il ne reste que très peu de parlementaires bloquistes dans la région d’Ottawa-Gatineau. Toutefois, ils n'ont pas changé leurs vieilles traditions, en phase avec l'ADN du parti. «tu ne bois pas dans un autre pays» a résumé un ancien employé qui sert depuis l'époque de Gilles Duceppe. Les choix se limitent donc aux établissements du Vieux-Hull, notamment au Ou Quoi et au Troquet.

Comme quoi même le houblon semble avoir une saveur partisane.