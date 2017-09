Les gars dominent encore à l’ADISQ

« Je suis vraiment choquée de voir ça ! » a lancé Valérie Carpentier en apprenant par Le Journal que seulement 16 femmes, contre 41 hommes, se retrouvent en nomination cette année pour le Gala de l’ADISQ. Une disproportion qui rappelle à quel point la parité homme femme en musique est loin d’être atteinte.

Quelques mois après qu’une centaine de musiciennes se sont mobilisées pour conscientiser la population face à la sous-représentation des femmes en musique, Le Journal a constaté que le problème se présente aussi du côté du Gala de l’ADISQ.

En compilant la liste des finalistes pour le gala dominical télévisé depuis 2012, nous avons constaté que le nombre de femmes en nomination ne cesse de diminuer. Alors que les femmes finalistes étaient plus nombreuses que les hommes en 2012 (29 contre 26), elles ne sont que 16 à se retrouver en nomination cette année.

Au dévoilement des nominations, hier au Club Soda, plusieurs artistes se sont montrés plutôt surpris de ces chiffres. « Dans mon souvenir, d’après ma perception du milieu, il y a beaucoup d’albums de filles qui sont sortis dans la dernière année, dit Catherine Durand. Il y a plein de filles qui font de la super musique. Ce serait préférable de plus les voir. »

De moins en moins de femmes en nomination

Un souci pour l’ADISQ

Productrice exécutive et directrice des galas de l’ADISQ, Julie Gariépy a mentionné au Journal être bien au fait de la situation. « La représentation féminine est un souci que l’on a à l’ADISQ. C’est sûr qu’à valeur égale, on fait toujours attention à ça. On représente la société. On a envie d’encore plaire aux jeunes, qu’ils se sentent concernés par ce qu’on fait. »

► Le Gala de l’ADISQ aura lieu le 29 octobre prochain.

Ce qu’ils ont dit

« Je suis vraiment choquée. Je ne m’attendais pas à ça [de voir ces chiffres]. Je suis contente d’être dans les 16 privilégiées. Mais ça confirme l’impression que l’on a d’être toujours dans un milieu de gars. Il faut éduquer les filles à avoir la même confiance en elles que les gars. »

– Valérie Carpentier

« On constate que c’est une tangente, présentement. Depuis longtemps, je dis que ça manque de filles dans certains postes-clés en musique. Bien sûr que les filles doivent se lever, mais ça ne sert à rien si les portes sont fermées. Je suis de tout cœur avec elles. Je trouve que c’est beaucoup trop peu comme représentation. »

– Patrice Michaud

« De voir ces chiffres-là, c’est vraiment plate. Ça ne veut pas nécessairement dire que c’est volontaire. Mais la parité, ça devrait être une conscience sociale. Les diffuseurs sont subventionnés par le gouvernement. Ils ont une responsabilité d’offrir une meilleure parité. »

– Alexe Gaudreault

Les nominations du Gala de l’ADISQ

Album de l’année – adulte contemporain

Pour Rosie – Valérie Carpentier

Autre monde – Luc De Larochellière

Encore un soir – Céline Dion

La pluie entre nous – Catherine Durand

Univers parallèles – Damien Robitaille

Album de l’année – hip-hop

Les Frères Cueilleurs – Alaclair Ensemble

Le retour de Jacobus – Jacques Jacobus

Long jeu – KNLO

Chasser ses démons – La Carabine

​Petit Prince – Rymz

Album de l’année – pop

Paloma – Daniel Bélanger

Almanach – Patrice Michaud

Nos Eldorados – Alex Nevsky

Noir Éden – Peter Peter

Le temps des vivants – Vincent Vallières

Révélation de l’année

Émile Bilodeau

Alexe Gaudreault

KNLO

Samuele

Saratoga

Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète

Paloma – Daniel Bélanger

L’osstidtour – Alaclair Ensemble, Brown

4488 de l’Amour – Les Sœurs Boulay

Almanach – Patrice Michaud

Les Horizons – Richard Séguin

Auteur ou compositeur de l’année

Alaclair Ensemble pour Les Frères Cueilleurs

Avec pas d’casque pour Effets spéciaux

Daniel Bélanger pour Paloma

Klô Pelgag pour L’Étoile thoracique

Peter Peter pour Noir Éden

Groupe ou duo de l’année

2Frères

Les Cowboys Fringants

Les Sœurs Boulay

Les Trois Accords

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

Interprète féminine de l’année

Valérie Carpentier

Céline Dion

Ariane Moffatt

Safia Nolin

Klô Pelgag

Interprète masculin de l’année

Daniel Bélanger

Koriass

Patrice Michaud

Alex Nevsky

Vincent Vallières

Chanson de l’année