Malefycia déménage

Malefycia s’apprête à rouvrir ses portes. De retour pour une troisième année, la maison de l’horreur de l’ancien lofteur Mathieu Surprenant fait peau neuve avec un nouveau site et un parcours interactif deux fois plus long.

Après deux éditions présentées aux bassins Peel, Malefycia s’installera cette année dans le quartier Angus de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. Ce nouvel espace permettra au directeur artistique et créateur Mathieu Surprenant de profiter d’un espace plus grand pour déployer ses horreurs, cette année sur le thème d’une clinique de soins esthétiques spécialisés.

« On entend beaucoup parler de l’obsession des gens pour la beauté avec la chirurgie, le gym, les régimes extrêmes. Je voulais m’en inspirer pour installer mes scènes d’horreur dans un endroit qui regroupe tout ça », explique-t-il.

Le parcours, initialement d’une durée de 20 minutes, prendra cette année entre 45 minutes et une heure à traverser. Il sera occupé par 23 comédiens, soit 10 de plus que l’an dernier.

Les amateurs de frissons auront également droit à une nouvelle édition beaucoup plus interactive cette année. Décrit par Mathieu Surprenant comme un Dieu merci ! version horreur, le parcours qu’il proposera empruntera une formule semblable à celle de l’émission pilotée par Éric Salvail il y a quelques années.

« Chaque pièce aura son univers distinct et les gens devront interagir avec les comédiens qui s’y trouvent pour pouvoir continuer leur parcours », explique-t-il.

Ce parcours sera également divisé en deux parties, soit une première misant sur la tension et le suspense, puis une deuxième dédiée entièrement à l’horreur. Il sera réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.

►Le festival Malefycia se déroulera du 13 au 31 octobre. Les autres activités seront dévoilées prochainement.