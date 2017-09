Selena Gomez reçoit un rein d'une amie

La chanteuse Selena Gomez a souvent parlé de la maladie chronique dont elle souffre depuis quelques années: le lupus.

Cette maladie auto-immune s’attaque aux cellules du corps et les détruit, causant, entre autres, des poussées de fièvre, des douleurs aux articulations, des éruptions cutanées. Elle peut également s’attaquer aux organes vitaux tels que les reins, ce que Selena Gomez a malheureusement vécu.

«Je suis très consciente que certains de mes fans ont remarqué que je m’étais éloignée pendant une partie de l’été et me demandaient pourquoi je ne faisais pas la promotion de ma nouvelle musique, dont je suis extrêmement fière. J’ai découvert que je devais subir une transplantation rénale en raison de mon lupus. C’était ce que je devais faire pour ma santé globale», explique-t-elle sur Instagram.

C’est une amie, Francia Raisa, qui lui a offert son rein. «Les mots me manquent pour remercier ma belle amie, Francia Raisa. Elle m’a donné le cadeau ultime et fait le plus grand sacrifice en m’offrant son rein. Je suis vraiment bénie. Je t’aime tellement ma soeur», ajoute la vedette de 25 ans.