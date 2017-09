[AUDIO] Simon Gagné explique pourquoi le Canadien a de la difficulté à attirer des joueurs

Alors qu’il était à l’émission L’avant-match sur les ondes du FM 93 mercredi soir, Simon Gagné a expliqué pourquoi le Canadien de Montréal avait de la difficulté à attirer des joueurs à l’animateur Dan Pou.

«On entend souvent qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas venir jouer avec le Canadien, est-ce que tu penses que c'est vrai?», a questionné Pou.

Voici ce que l’ex-joueur de la Ligue nationale de hockey avait à dire sur le sujet.

«Pour être honnête avec toi, oui. Surtout dans les 15 dernières années. Mais, place-nous dans la situation lorsqu’elle était une équipe qui était une contender pour gagner la coupe Stanley... Montréal serait probablement une des places de choix numéro un pour les joueurs agents libre.»

«Je parle à des joueurs qui ont haï jouer durant la saison à Montréal, mais lorsque les séries [éliminatoires] arrivaient, c’est la meilleure place qu’ils ont joué. Tu enlèves la saison, tu joues tout de suite en séries [éliminatoire] à Montréal, les gars vont dire : "Montréal, tout le temps, tout le temps, c’est incroyable." Moi j’ai joué contre le Canadien deux fois lorsque j’étais à Philadelphie en séries [éliminatoires]... c’était incroyable. La chair de poule... Je m’imaginais porter le gilet du Canadien, ça doit tellement te donner de l’énergie. Ça doit être incroyable.»

«Bâtis une équipe gagnante. Une équipe comme Chicago ou Edmonton à Montréal. Le Canadien... ça va faire la file [pour venir jouer]!»

«Mais là, Radulov, il ne faut pas lui en vouloir. Il n’est pas entouré. Le seul joueur qui peut l’aider c’est Carey Price dans les filets, mais il ne peut pas faire de passe, il ne peut pas faire de but... Là, tu t’en vas à Dallas. [...] Ils sont allés chercher un gardien de but, ils sont allés chercher [Marc] Méthot, [Martin] Hanzal, Radulov, l’entraineur... je te l’ai souvent vanté [Ken] Hitchcock! Il va amener cette équipe-là vers les séries [éliminatoires] c’est certain.»

«Le monde qui va dire qu’il (Radulov) est allé à Dallas à cause des impôts... Ça, c’est probablement la dernière chose que tu regardes en tant que joueur de hockey. [...] Le but premier c’est d’être bien entouré, avec qui tu vas jouer, si tu peux gagner là-bas et c’est sûr que tu regardes la place, l’environnement et Dallas, c’est vraiment une belle place.»