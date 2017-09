Triomphe annoncé de Vallée aux Emmy

Jean-Marc Vallée a plusieurs raisons de sourire. Selon la presse américaine, Big Little Lies gagnera gros aux Emmy Awards ce week-end.

Les grandes publications sont unanimes : la série du réalisateur québécois, qui agit aussi à titre de producteur, dominera les catégories majeures au prestigieux gala du petit écran dimanche soir à Los Angeles.

Mettant en vedette Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley, Big Little Lies a été diffusée au printemps sur HBO. Inspirée du roman du même nom de Liane Moriarty, cette production de David E. Kelley (Ally McBeal, The Practice) sera sacrée Meilleure minisérie devant Genius, Feud, The Night Of et Fargo, prévoit The Hollywood Reporter. « Dotée d’une distribution cinq étoiles comme on en a rarement vu, Big Little Lies a fait jaser comme aucune autre série en cette ère de gloire pour la télévision », peut-on lire.

Succès public et critique

D’après Variety, Big Little Lies a rejoint le grand public comme aucune autre minisérie n’avait réussi auparavant. « Ce drame fascinant, qui s’annonçait comme une nouvelle version de Desperate Housewives, s’est finalement avéré un vibrant récit d’abus », ajoute People.

Même son de cloche du côté de Vanity Fair. « Cette année, aucune autre émission n’a monopolisé les conversations comme Big Little Lies, qui transforme une histoire de meurtre et mystère plutôt simple en exploration des relations entre femmes », écrit le magazine, qui annonce également le couronnement de Nicole Kidman, Laura Dern et Alexander Skarsgard dans les catégories d’interprétation.

La lutte promet toutefois d’être serrée du côté des réalisateurs. La presse américaine salue le travail de Jean-Marc Vallée, mais souligne qu’en télévision, son nom n’a pas encore le poids de Ryan Murphy et Ron Howard, respectivement en nomination pour Feud et Genius.

Les 69es Primetime Emmy Awards seront présentés à CBS et CTV dimanche à 20 h.

Big Little Lies est disponible en Blu-ray et DVD. Version française incluse.