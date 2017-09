15 citations marquantes de Jaggi Singh aux Francs-tireurs

Le militant altermondialiste Jaggi Singh était de passage à l’émission les Francs-tireurs, jeudi, sur les ondes de Télé-Québec.

Lors de son entrevue avec Benoît Dutrizac, il a été confronté à différentes idées et a eu l’occasion de revenir sur la manifestation du 20 août dernier à Québec.

M. Singh été arrêté le 29 août dernier en lien avec cette manifestation en plus d’être accusé d’entrave et de supposition de personne. Il a plaidé non coupable.

Voici 15 citations marquantes de son entrevue aux Francs-tireurs

1. «Je suis actif comme militant depuis la fin des années 90, alors 20 ans, J’ai été arrêté et accusé 14 fois. Mais 14 fois, en 20 ans, ce n’est pas si nombreux à mon avis pis j’ai été condamné seulement trois fois, alors ce n’est pas si pire.»

2. «Je n’ai aucun problème avec les gens masqués. Se masquer, c’est une façon d’exprimer une certaine unité et solidarité ensemble.»

3. «Ma mère est chrétienne, mon père est sikh. Je viens d’une communauté où on a vu qu’est-ce qui se passe avec les extrémistes. Les meilleures personnes pour contrer l’extrémisme et l’intégrisme et le fascisme dans une certaine communauté [...] ce sont les gens partis de cette communauté.»

4. «Il y a eu des néonazis autoproclamés à Québec. Il y a eu des gens, avec des idées néonazies qui ont manifesté avec la meute.»

5. «Je vais partager une idée qui n’est pas très populaire pour le moment, mais je suis pour l’ouverture des frontières.»

6. «Je ne suis pas pour la violence, mais, dans une lutte globale large et à long terme contre le fascisme, la violence est des fois nécessaires et ça, c’est assez évident.»

7. «Nous, les personnes antifascistes, pensons que les gens avec des idées fascistes ou quasi fascistes, les gens qui veulent expulser tous les migrants avec les idées qui vraiment attaquent l’intégrité des personnes vulnérables de notre société, que ces gens ne peuvent pas avoir une plateforme publique.»

8. «Je vais dire une chose qui n’est pas populaire, mais l’extrême droite au Québec c’est les enfants de Mario Dumont, de Bernard Drainville, Jean-François Lisée et d’autres personnes qui prennent une place assez mainstream dans la société québécoise qui alimente ce fascisme.»

9. Benoit Dutrizac: «Êtes-vous en train de traiter Mario Dumont, Bernard Drainville et Jean-François Lisée de fascistes?»

Jaggi Singh: «Non. Ils ont alimenté ces idées. Ils ont ouvert les portes à ces idées. C’est ça que j’ai dit.»

10. «Tous les politiciens sont des opportunistes.»

11. «L’extrême droite, qui est une force politique en Europe et qui a maintenant une tribune avec Donald Trump aux États-Unis, alors on ne parle pas de choses marginales.»

12. [À Québec, l’extrême droite] «C’est un mélange de radios poubelles à Québec, avec les politiciens qui alimentent ça, avec le cynisme de certains journalistes.»

13. «Je dénonce toutes les attaques terroristes contre les civils. Je dénonce tout! Je n’ai aucun problème à dénoncer ça. Mais, des fois, c’est correct d’utiliser la violence.»

14. «Moi, je suis non-violent personnellement. Moi je pense qu’il ne faut pas banaliser la violence. Il ne faut pas glorifier ça aussi. [...] Des fois la violence est acceptable et nécessaire.»

15. «J’adore le ski de fond. Je décroche avec ça. [...] Je rêve dans ma tête que Donald Trump est dans le Gatineau avec Trudeau et je suis caché dans la forêt avec mes skis de fond et j’attaque Donald Trump. [...] Pas masqué, mais je serais violent avec lui c’est sûr.»

Cliquez ici pour visionner l'entrevue.