Alain Lefèvre... Le travail accompli

Hier , nous étions conviés au lancement du nouveau disque du pianiste Alain Lefèvre. Cette fois-ci, point de compositions personnelles, mais bien le Concerto No 3 du jeune prodige André Mathieu

avec l’orchestre symphonique de Buffalo, sous la direction de Joann Falletta. Depuis trois décennies, Alain Lefèvre poursuit sa quête Mathieu, et vous ne serez pas déçu. Après deux ans de travail acharné, les fonds d’un gentil mécène, soit Mr Cela et les recoupages intensifs du chef d’orchestre, compositeur et musicologue Jacques Marchand, nous sommes en présence d’une œuvre complètement retravaillée. Avec 8 minutes supplémentaires, des cadences renouvelées et corrigées, ce Concerto écrit à l’âge de 13 ans est là pour rester. Se félicitant que de « plus jeunes pianistes prennent la relève », Alain Lefèvre était tout heureux de nous annoncer que Ce Concerto sera joué à Paris puis à Moscou en 2019. Jamais amer, malgré le peu de soutien financier pour faire revivre l’œuvre d’André Mathieu, il était visiblement heureux du chemin parcouru.

« Faire revivre et encourager le travail de nos compositeurs est un peu ma façon de redonner au Québec , qui m’a si gentiment accueilli ».

Pour découvrir ce « nouveau » Mathieu



Avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières sous la direction de Jacques Lacombe, le 21 septembre



Avec l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, le 29 septembre.