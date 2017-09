Boomerang: une bonne raison d’avoir hâte à lundi

Présenté par

Boomerang retourne à l’écran le 11 septembre, mais si vous êtes un mordu comme moi, vous n’avez probablement pas pu vous empêcher de regarder le premier épisode offert en ligne.

La troupe nous revient en grande forme et ça promet. Si la tendance se maintient, je vous confirme que la troisième saison fera pleurer de rire dans les chaumières.

On retrouve à nouveau la principale qualité de Boomerang, qui est de nous présenter des personnages auxquels on peut facilement s’identifier. Évidemment, l’efficacité des textes et la chimie entre les acteurs y sont pour beaucoup.

C’est au tour de Pierre (Marc Messier) et Monique (Marie-Thérèse Fortin) d’envahir l’espace de vie de Karine (Catherine-Anne Toupin) et Patrick (Antoine Bertrand). La vie urbaine semble même donner des élans de coquinerie incontrôlables aux parents de Karine.

Pour le jeune couple chéri des téléspectateurs, les nouveaux projets s’annoncent plus difficiles que prévu. C’est cependant leur capacité à faire face aux embûches, des plus pénibles aux plus loufoques, qui font d’eux les chouchous du public.

Le personnage de Stéphanie (Magalie Lépine-Blondeau) nous réserve également de délicieux moments de télé. Une scène impliquant une maison de Barbie vaut le visionnement du premier épisode à elle seule. Si son mari Richard (Émile Proulx-Cloutier) est aussi détestable qu’avant, la tension entre Sylvain et Stéphanie est de plus en plus forte. Vont-ils finalement se faire prendre ?

Des personnages attachants, des acteurs immensément talentueux et un scénario bien ficelé. Quoi de mieux pour dissiper le blues du lundi?

