Des vacances coûte que coûte

Annie Brocoli n’a pas l’intention de laisser l’ouragan Irma gâcher ses vacances. Elle s’envolera dimanche vers la République dominicaine en compagnie de sa fille, Marie-Jeanne.

« J’étais contente d’apprendre que l’ouragan n’a pas vraiment touché l’île. Je pourrai profiter des vacances avec elle, car on a eu un été occupé », confie l’idole des tout-petits, rencontrée sur le tapis rouge de la première du film Et au pire, on se mariera, au Théâtre Outremont lundi dernier.

Elle s’accorde donc un temps de repos après un été riche en émotions. En juillet dernier, Annie Brocoli montait sur scène pour présenter un premier spectacle « pour adultes » dans le cadre du festival Zoofest. Une expérience qu’elle n’est pas près d’oublier.

« J’étais tellement nerveuse, mais ça s’est bien passé. En plus, j’étais accompagnée de ma fille qui incarnait Germaine la grenouille », dit-elle.