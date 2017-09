En vacances avec ses parents

Guy Jodoin était prêt à emmener ses parents jusqu’au bout du monde cet été. Mais lorsqu’il leur a proposé de choisir l’endroit de leur choix, où que ce soit sur la planète, il a été pour le moins surpris de leur décision : Old Orchard, dans le Maine.

« Parmi tous les pays du monde, vraiment ? Je me suis dit : j’aime ça avoir des parents comme ça ! J’ai acquiescé à leur demande et on a passé une semaine ensemble à relaxer », relate l’animateur, croisé sur le tapis rouge de la première du film Et au pire, on se mariera, lundi dernier.

Il a également profité de l’été pour se consacrer sérieusement à l’entraînement en vue du marathon de Montréal, le 24 septembre prochain.

« Je me suis entraîné assidûment depuis des semaines. Il y a des fois où je trouve ça difficile, surtout à 16 km et plus. Dans ma semaine, je cours environ une cinquantaine de kilomètres pour justement atteindre les 42,195 km qui m’attendent », dit-il.