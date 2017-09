Spectacles à bord de trains: Jordane met sa carrière sur les rails

L’espace est restreint dans un train. Mais pas assez pour empêcher Jordane Labrie de sortir sa guitare et d’y chanter trois fois par jour en traversant le Canada.

« Il y a quelque chose de très Beat Generation avec Jack Kerouac, qui a fait le même trajet. On a l’impression de marcher sur les pas de ces artistes-là », lance Jordane, une auteure-compositrice-interprète de Québec que Le Journal a joint pendant une escale à Vancouver.

En compagnie de son complice de voyage et musicien Clément Desjardins, Jordane a entrepris son voyage sur les rails à Toronto à la fin août. « On a une guitare, un banjo et un amplificateur pour avoir un bon son. Les couloirs ne sont pas larges. Environ un pied et demi », raconte-t-elle.

Pour réaliser ce périple ferroviaire, elle a été sélectionnée parmi des dizaines de postulants au programme Artistes à bord, de Via Rail. Son mandat : donner trois concerts de quarante-cinq minutes par jour, un pour chaque classe de passagers. « En classe économique, c’est vraiment le party », raconte-t-elle.

« À Jasper, poursuit-elle, un bluesman de Vancouver est monté à bord et on a jammé du Neil Young jusque tard dans la nuit. »

Finissante

Diplômée du programme de formation de l’Ampli de Québec et membre de la formation Tous azimuts, Jordane a lancé en solo un album de reprises de chansons de grands artistes canadiens, tout juste avant de partir. Folk Expression Vol. 1 (il y aura un second volet de même qu’un album de compositions originales qui paraîtront dans un avenir rapproché) pige notamment dans les répertoires de Cohen, Lanois, Leloup.

« Avant, on chantait uniquement en français. Ajouter des reprises en anglais nous permet d’attirer un autre public. On a fait des chansons qui ne sont pas super connues au Québec, comme The Weight du groupe The Band, mais qui sont appréciées au Canada anglais, et les gens sont contents de les entendre. »