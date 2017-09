Un walk-in pour sa copine

Le cœur de Philippe Bond n’est plus à prendre, et ce, depuis quelques mois déjà. Mais avant que sa copine Stéphanie n’emménage chez lui, dans les Laurentides, des rénovations s’imposaient. Entre autres : un énorme garde-robe fait sur mesure pour sa douce.

« J’ai réalisé que chez moi, c’était un peu comme une garçonnière. Il n’y avait pas de garde-robe. Ma copine travaille dans le milieu de la mode et elle n’avait pas de rangement pour ses vêtements. Cet été, j’étais en plein cœur des rénovations. J’ai agrandi la maison et j’ai fait construire un énorme walk-in qui mesure 24 pieds sur 24 pieds. Je pense qu’elle passe plus de temps dans son walk-in que dans le salon ! C’est malade », relate avec un sourire l’humoriste de 38 ans, à la première du spectacle OVO du Cirque du Soleil, à la Place Bell, mercredi dernier.