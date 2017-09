[VIDÉO] Marilyn Manson sort un nouveau clip fidèle à lui-même

Le populaire et ténébreux chanteur des années 90 nous revient avec un nouvel extrait de son prochain album, Heaven Upside Down. Ce dernier paraîtra le 6 octobre prochain.

D’emblée, on nous avise que le langage contenu dans le clip de We know where you fucking live sera explicite!

Juste avec le titre, on s’y attendait un brin. Même que les fans de Manson auraient été bien déçus le cas échéant.

Et c’est alors que défilent tous les symboles religieux sur lesquelles Marilyn Manson a bâti sa carrière sur fond de «controverse».

Des religieuses partent le bal en déambulant dès les premières notes de We know where you fucking live. Après moins d’une minute - blasphème! - elles transforment leurs chastes apparats en affriolantes robes de cuirette.

Mais ce n’est pas tout! On a aussi droit à des gros fusils, des explosions, des croix, des doigts d’honneur et du monde fâché.

Certes, le chanteur n’a pas beaucoup changé depuis les beaux jours de The Beautiful people mais on soupçonne le maquillage d’avoir fait le gros de l’ouvrage.