RICHARD, Magdaléna



À l’âge de 47 ans, est décédée madame Magdaléna Richard, épouse de monsieur Yves Gosselin.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Carl, Mathieu et Audréanne, sa mère Glorianne Beauchemin, ses frères Christian et Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle mardi 19 septembre 2017 dès 17h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 20h.