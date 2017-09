LÉTOURNEAU DESGRANGES

Denise



À Montréal, le 11 septembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Desgranges, épouse de feu Roger Létourneau.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Monique Desjardins), Marc (Louise Bélanger) et Alain, ses sept petits-enfants Roxanne, Simon, Annie, Cindy, Vincent, Ianick et Joanie; ses deux arrière-petits-enfants Justine et Émile; ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d’Assise du 6700 rue Beaubien Est à Montréalle samedi 23 septembre 2017 de 13h à 17h. Une célébration de sa vie suivra à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.