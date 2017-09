Doutre, Lionel



À Montréal, le 6 septembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé Monsieur Lionel Doutre, époux de Madame Rachel Gauthier depuis plus de 64 ans.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Diane), Johanne et Alain (Chantal), ses petits-enfants: Jean-Sébastien (Nhat), Jean-François (Stéphanie), Véronique (Stéphane), Pierre-Olivier (Maryse), Marie-Ève (Tristan), Marie-Josée, Marc-André (Tess) et Isabel (Alex) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Océane, Lauralie, Alexie et Mégane. Il laisse également ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses nièces et neveux, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Repos St-François d’Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 22 septembre de 15h à 17h et de 19h à 21h. Le samedi 23 septembre, la famille vous accueillera à compter de 9h30 et suivront à 11h les funérailles en l’église Saint-Bonaventure, 5205 rue St-Zotique, Montréal, et de là au cimetière Repos Saint-François d’Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par des fleurs ou un don à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.