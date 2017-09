BEAUCHAMP, Véronique



À Montréal, le 8 septembre 2017, à l'âge de 30 ans, est décédée Mme Katia-Véronique Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses parents M. Christian Beauchamp et Mme Pierrette Morel, son frère Marc-André, son amoureux Jordan Ferretti, ses grands-parents paternels M. Alcide et Mme Marie-Marthe Beauchamp, sa grand-mère maternelle Mme Yolande Beaulieu Morel (feu M. Gilles Morel), oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 septembre 2017 de 10h à 17h à la:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe funéraire.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association Québécoise de prévention du suicide, cartes disponibles au salon.