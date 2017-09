LANGLOIS, Roland



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Roland Langlois de Varennes, à l'âge de 69 ans, le 10 septembre 2017.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Frenette, sa fille Geneviève (Bruno), son fils Philippe (Claudie), ses petits-enfants Rose, Laure, Adèle, Simon et Laurence, sa belle-mère Georgette Trottier, ses frères Rejean et Jean Claude, ses soeurs Lise, Rachel, Nicole et sa soeur jumelle Rolande ainsi que leurs conjoint(e)s, et plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni cérémonie funéraire.