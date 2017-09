LEFEBVRE, Gérald



Le 11 septembre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gérald Lefebvre, époux de Mme Ghislaine Gravel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils unique Eric (Véronique Brisebois), ses deux petits-enfants, Laurianne et Elodie, ses frères et soeurs, Jean-Jacques, Huguette, Mario, Diane et Marie-Paule, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 23 septembre 2017 de 11h à 15h à425 CHEMIN ST-JEAN, LA PRAIRIEwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 15h au salon, et de là au cimetière La Prairie lieu de la sépulture.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.