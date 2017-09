PROVOST, Bibiane

(née Gervais)



À Montréal, le 13 septembre 2017, au Centre d'hébergement Auclair, est décédée madame Bibiane Gervais, 98 ans, épouse de feu Raoul Provost.Cette dame de coeur laisse dans le deuil ses 9 enfants: Hubert (Lorraine Malo), Jean-Paul (Micheline Joly), Micheline, Robert (Johanne Lagüe), Jacques, Raymond (Hélène Rousseau), Lucie (Mario Girard), Jean (Carole Perreault) et Andrée.Ses 19 petits-enfants n'oublieront jamais son sourire: Éric, Carl, David, Lucie, Jean-Philippe, Geneviève, Isabelle, Luc, David, Patricia, Marie-Claude, Dominic, Pénélope, Émile, Gabrielle, Pascal, Ian, Tanya, Nicolas et ses 24 arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Marie-Paule et Isabelle ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es).Elle sera exposée le vendredi 22 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 23 septembre dès 10h au complexe funéraireUne cérémonie commémorative aura lieu le samedi 23 septembre à 11h en la chapelle du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Matthieu-de-Beloeil.