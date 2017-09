6 activités déjantées à faire au FCVQ

« Le ciné-concert Birdman Live avec Antonio Sanchez. Ce n’est pas évident de faire venir un tel spectacle. C’est très cool aussi d’avoir Félix Leclerc chez lui avec le film de son fils (Pieds nus dans l’aube). Et c’est le fun que George Lazenby (James Bond) soit là. »

Photo courtoisie

« Je dirais Ailleurs, le premier long-métrage de Samuel Matteau. Même si on en a déjà parlé, ça reste une carte cachée et c’est un film d’auteur de Québec. C’est le fun qu’on puisse le présenter au Palais Montcalm et que la moitié de la salle soit déjà remplie. »