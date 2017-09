PERRON, Thérèse



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Thérèse Perron, survenu à Montréal, le 6 septembre 2017, à l’âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil son frère Reynald, ses cinq soeurs Huguette, Claire, Mariette, Cécile et Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le lundi 18 septembre 2017 de 10h à 11h, en l’église Ste-Cécile, 7390 av. Henri-Julien, Montréal, QC H2R 2B2, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.www.societealzheimerdequebec.com/wp/La direction a été confiée à la: