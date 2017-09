DUQUETTE, Yvon



De Beauharnois, le 8 septembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Duquette, époux de Mme Lucie Chéron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Luce (Mario Grenon) et France (Gilles Brisson) ainsi que ses petits-enfants: Alexandra, Philippe, Simon, David et Francis ainsi que ses arrière-petits-enfants: Alessya et Léandro. Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu’autres parents et ses amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 23 septembre 2017 à 11h en l’église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l’église à compter de 10h. L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Ste-Monique (St-Janvier). Direction:STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS - 450 225-2200