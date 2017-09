GOSSELIN, Antonio



À Boucherville, le 12 septembre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Antonio Gosselin.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Claude Martin), Colette et Serge, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa conjointe Mme Elizabeth Vézina Lajoie et ses enfants Richard (Guylaine), Sylvie (Robert), Suzanne (Tommy), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 septembre de 13h à 17h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l’est de MontarvilleSortie 19 de la route 132BOUCHERVILLE QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 17h en la chapelle du