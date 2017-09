DION, Charles-Edouard



Le 10 septembre 2017 est décédé, au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, à l’âge de 78 ans et 11 mois, M. Charles-Edouard Dion, demeurant à Terrebonne, autrefois de St-Stanislas. Il était le fils de feu M. Omer Dion et de feu Mme Corinne Beaudet.Outre sa compagne de vie durant 40 ans, Ginette Gauthier; il laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Jacques (Nathalie Jean); ses petits-enfants Jessica et Jimmy; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Yvette (feu Maurice Fortin), feu Armand (feu Gaby Morneau), feu René (feu Gisèle Duchesne), Adrien (Rose-Yvonne Vézina), feu Marguerite (feu Joseph-Eugène Larouche), feu Lucien (Monique Simard), feu Henri (feu Gaétane Pruneau), Marcel (Louiselle Lemay) et de Raymond (Francine Bergeron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La dépouille mortelle a été confiée au crématorium Haut-Richelieu de St-Jean-sur-Richelieu et les cendres seront déposées au cimetière de Dolbeau.Un remerciement particulier à Michel Larouche qui a été d’un soutien exemplaire pour son oncle jusqu’à la fin.DOLBEAU-MISTASSINITél. 418-276-1411, Téléc. 418-276-1447Courriel: hebertetfils@bellnet.caSite internet: www.hebertetfils.com