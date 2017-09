MATHIEU, Jean



À l'Île-des-Soeurs, est décédé, à l'âge de 93 ans, M. Jean Mathieu (retraité de Radio-Canada), époux de Gaétane Morin, père de Daniel (Suzanne Pariseau) et de François (Elaine Doyon). Il laisse également ses petits-enfants Nicolas, Vincent, son arrière-petit-fils William, ainsi que Sophie, Caroline et Isabelle, et plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 23 septembre 2017 de 13h à 16h, une liturgie de la Parole sera célébrée vers 15h30 à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514 769 3867 www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier, pour les bons soins, le personnel du CLSC et de l'hôpital de Verdun.Un don à la Fondation de l'hôpital de Verdun ou encore à l'Institut de cardiologie serait apprécié.