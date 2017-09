À la découverte des délices italiens

Je suis folle de l’Italie. À 18 ans, j’ai séjourné dans une famille sicilienne pendant un mois afin d’y apprendre la langue. Il n’en fallait pas plus pour tomber littéralement en amour avec le pays, ses habitants et sa culture culinaire. Depuis, j’y suis retournée une dizaine de fois, question d’y découvrir les produits authentiques qui reflètent le savoir-faire des artisans. En juillet dernier, c’est en plein cœur de la Vénétie que je me suis rendue pour y découvrir d’autres grands produits qui vous charmeront vous aussi ! Cap sur 5 jours où vin et bouffe règnent en roi !

1re journée

Photo Isabelle Huot

Je ne pouvais atterrir à Venise sans revisiter cette ville que je n’avais pas revue­­­ depuis 30 ans. Aussi belle que mon souvenir, Venise nous séduit d’emblée, même si les touristes abondent en été. Les glaciers sont nombreux et comme je craque pour la crème glacée, je ne pouvais retourner à la Piazza San Marco sans mon gelato aux fraises d’été et au melon !

2e journée

Photo Isabelle Huot

Photo Isabelle Huot

Moi qui suis plutôt du type végé, j’ai quand même plongé dans la découverte du Prosciutto di San Daniele. J’avais déjà visité le consortium du Prosciutto di Parma et je ne savais pas que chaque prosciutto avait ses propres notes aromatiques. Celui de San Daniele, a une texture tendre et un goût plus doux, sans doute conféré par le microclimat de la région. Pour porter l’appellation DOP, reconnue depuis 1996, le processus de production repose sur un cahier des charges exhaustif. L’affinage s’étire sur 13 mois, avec différentes étapes de salage (avec du sel marin) et de maturation dans différentes chambres, dont l’humidité et la température varient. Sans aucun additif, le prosciutto n’est composé que de porc et de sel de mer, seul le processus de maturation lui confère ce goût unique. On aime l’accompagner de melon, bien sûr, mais aussi de figues et d’abricots. Le prosciutto se prête aussi à plusieurs préparations culinaires.

3e journée

Photo Isabelle Huot

Photo Isabelle Huot

On commence la journée en plein champ, près de la rivière Piave, où plusieurs vaches broutent paisiblement. C’est ici qu’on part à la découverte de 4 grands fromages italiens : asiago, grana padano, montasio et piave, tous DOP. On s’attarde principalement sur le montasio et le piave, deux fromages qui peuvent être dégustés à différents stades d’affinage.

Le nom montasio vient d’un massif des Alpes de la région de Friuli-Venezia­­-Giulia, seul lieu possible de production du montasio.

Selon le temps d’affinage, il sera classé comme frais (60-120 jours), mi-vieux (5 à 10 mois), vieux (plus de 10 mois) ou extra-vieux (plus de 18 mois). Son goût est délicat, sa chair est parsemée de petits trous. Plus il vieillit, plus sa texture devient granulée, plus son goût est corsé. Ses teneurs en pro­téines et en calcium se concentrent aussi avec le vieillissement.

Le piave, quant à lui, tient son nom de la rivière qui sillonne la province de Belluno. Au pied des Dolomites, les vaches (la Suisse brune notamment) produisent un lait de grande qualité qui se reflète dans le produit final. À l’instar du montasio, il a plusieurs stades de vieillissement (frais, médium, vieux, extra-vieux). Au fil des mois, sa couleur passe du blanc à l’ocre. J’ai vraiment été séduite par le goût du piave vieilli, je ne suis pas étonnée qu’il ne cesse de remporter des prix.

4e journée

Photo Isabelle Huot

Photo Isabelle Huot

Photo Isabelle Huot

C’est au consortium du prosecco que débute la journée. Ce vin blanc, issu du cépage glera, est une spécialité de plusieurs provinces de la Vénétie et de la région Friuli-Venezia-Giulia. Il est certifié DOC. Léger (10,5 %-11,5 % d’alcool), il se boit parfaitement à l’apéro. Il sera brut s’il contient 12 g et moins de sucres résiduels. On le marie aussi à l’Apérol (une liqueur amère composée de plantes et d’oranges amères), pour faire le cocktail spritz, très prisé des Vénitiens. Selon la grosseur de ses bulles, il sera soit frizzante (plus grosses bulles) ou spumante (bulles fines).

La visite du vignoble Cantine Collalto dans la région de Trévise me permet de rencontrer la princesse Isabella Collalto, propriétaire des lieux. Sur place, elle produit surtout du prosecco, mais également de l’huile d’olive. On apprécie aussi ses vins issus de cépages manzoni. C’est un botaniste, Giovanni Manzoni, directeur d’une école d’œnologie, qui a créé les cépages en effectuant des croisements. Le blanc par exemple provient d’un croisement entre le riesling et le pinot blanc. Il offre des notes aromatiques uniques.

La journée se termine en beauté à La Pila Vecia, un site à quelques kilomètres de l’Isola della Scala, spécialisé dans la culture du riz et sa transformation. Détenu par les frères Ferron, dont le célèbre chef Gabriele, on apprend tout sur le riz et la cuisson du risotto. Selon Gabriele, nul besoin de brasser constamment, il suffit de mettre deux fois plus de liquide chaud que de riz et de laisser mijoter 16 à 18 minutes. Au basilic, aux champignons, aux truffes d’été, à l’Amarone, la déclinaison de risotto servie nous enchante.

Trois types de riz sont utilisés pour la réalisation des risottos : Le carnaroli, le vialone nano et l’arborio. Le chef Ferron privilégie particulièrement les deux premiers. Le carnaroli pour les saveurs plus délicates (basilic, fines herbes, fruits de mer), le vialone nano pour les risottos à la viande et aux champignons.

5e journée

Photo Isabelle Huot

Moi qui adore le vin, je suis servie. La journée est consacrée à la découverte de deux vignobles : Masi et Zeni. Le Québec compte parmi les principaux importateurs de Masi, reconnu notamment pour son Amarone.

Quant à la Cantina Zeni, localisée à Bardolino au lac de Garde, la visite est une réelle expérience pour tous les sens. Après la visite des vignes, qui laissent entrevoir des raisins qui seront prêts dans quelques semaines, on visite le musée du vin, puis on teste son odorat avec un jeu dont le but est de reconnaître les principales notes olfactives présentes dans le vin. Goudron, cacao, anis, café, cuir, reconnaître les odeurs est un exercice en soi qui nous permet de mieux apprécier le vin par la suite.

Outre nos dégustations de vin, une pause lunch nous permet de voir la fabrication de pâtes artisanales à la Trattoria Caprini (dans le village de Torbe Negrar) pour ensuite les déguster avec une panoplie de garnitures toutes aussi délicieuses les unes que les autres (lapin, champignons, ragù, etc.).

Après 5 jours de pur bonheur à manger et boire (si si, même si je suis nutritionniste, je suis avant tout une épicurienne qui apprécie les plaisirs de la table), je n’ai qu’une envie, retourner une fois de plus en Italie pour continuer ma découverte de produits authentiques qui font le bonheur de nos papilles !

Où trouver les grands produits italiens ?

Quelques bonnes adresses à Montréal

Fruiterie Milano

6862, boul. St Laurent,

La Baia dei Formaggi

1715, rue Jean Talon Est

Fromagerie Hamel

220, rue Jean-Talon Est

Ce voyage fait partie d’une campagne de promotion « La différence est dans le goût », dont l’objectif est de sensibiliser les consommateurs et leur faire apprécier les denrées alimentaires 100 % italiennes. Elle est promue et financée par le ministère italien du Développement économique et mise en œuvre par Assocamerestero, en collaboration avec 9 chambres de commerce italiennes à l’étranger, dont la Chambre de commerce italienne au Canada, située à Montréal.