MÉNARD, Jacinthe



À la Maison Victor Gadbois, le mardi 5 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 66 ans, Jacinthe Ménard, conjointe de Jean-Pierre Morin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Carmen Potvin, ses soeurs et frère: Doris (Jean-Yves), Guylaine (Pierre), Guy (Manon) et Katie, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 22 septembre 2017 de 16h à 21h ainsi que samedi de 10h à 13h. Une commémoration aura lieu le samedi 23 septembre à 13h.Au lieu de fleurs, des dons, en sa mémoire, à La Maison Victor Gadbois seraient appréciés.