DESHAIES, Marcel, F.É.C.

(Frère Elphège)



Frère Marcel Deshaies, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 13 septembre 2017, à l'âge de 92 ans et 6 mois. Fils d’Elphège Deshaies et de Laura Deshaies, il naquit à Bécancour le 24 février 1925. Entré chez les F.É.C. en 1942, il travailla à l’éducation des jeunes à St-Raymond, Bécancour (Mont-Bénilde), Québec (Académie), Ste-Foy (juvénat), St-Augustin (Villa des Jeunes) et Ste-Foy (Maison St-Joseph).Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Denise (Bruno Leblanc) ses belles-soeurs Marcelle Monplaisir (feu Jacques) et Jeannine Massicotte (feu Donat), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Le défunt sera exposé le lundi 18 septembre, de 11h à 21h (prière communautaire à 19h30) et le lendemain à compter de 9h, à la300, chemin du Bord-de-l’Eau, LavalLes funérailles auront lieu au même endroit le mardi 19 septembre, à 10h30. L’inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.