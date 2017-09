LESSARD, Laurette



À Montréal, le 13 septembre 2017, à l’aube de ses 83 ans, est décédée madame Laurette Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Michel, Pierre et Pauline "sa soeur" et leurs conjoints; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son frère Yvon; ses neveux et nièces ainsi que toute la famille Ferland, autres parents et amis.Elle sera exposée au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cimetieremontroyal.comle mercredi 20 septembre de 15h à 20h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 20h.