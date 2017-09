CURRAN, Martin "Pat"



Le 3 septembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé subitement à la maison, Martin "Pat" Curran.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 59 ans, Jacqueline "Jackie" Payette, ses fils Daniel (Monique), Patrick (Audrey) et Robert, ses petits-fils Scott et Shawn ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 22 septembre de 19h à 21h et le samedi 23 septembre de 11h à 13h30, suivi d’une prière à la3555 METCALFERAWDON, QC J0K1S0Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur ou à l’Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.