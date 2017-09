Dans le cœur de l’Expo

Les événements visant à souligner le 50e anniversaire de l’Expo 67 ont été nombreux cette année. C’est d’ailleurs sur ce constat que Louise Latraverse amorce son entretien avec Le Journal. « Mais on n’a encore rien vu », s’empresse d’ajouter l’ambassadrice du projet Expo 67 Live, une expérience immersive transportant les spectateurs au cœur de l’action.

Ayant reçu carte blanche de l’ONF, Karine Lanoie-Brien s’est lancé le défi de créer quelque chose de différent, s’éloignant du rationnel et du cérébral au profit du divertissement. C’est ainsi qu’elle s’est mis en tête de recréer de toutes pièces l’ambiance de l’Expo 67 à l’aide, en majeure partie, d’images d’archives.

« Le côté didactique, ça a été fait. Je voulais proposer quelque chose de nouveau. Parce que, après tout, il y en a eu des trucs sur l’Expo 67 cette année », insiste-t-elle.

Un voyage de 30 minutes

Ainsi, plutôt que de présenter un regard extérieur sur l’Expo 67, Karine Lanoie-Brien la fera revivre à ceux qui prendront place sur l’esplanade de la Place des Arts. Ils seront conviés à un véritable voyage dans le temps d’un peu moins de 30 minutes qui les transportera de la Place des Nations, par le biais de 43 haut-parleurs et des images projetées sur 52 pieds de haut (l’équivalent de cinq étages).

Autour d’eux, l’Expo 67 reprendra forme. Des premiers balbutiements du chantier jusqu’à l’effervescence de sa programmation, cet événement historique se dévoilera peu à peu. Ils assisteront, entre autres, à la construction du site, mais également à la folie créée par l’arrivée de groupes tels que The Supreme dans la métropole.

Une année dans les archives

Après une année entière à y travailler, Karine Lanoie-Brien avoue que le travail en archives, aussi minutieux qu’herculéen, lui a souvent donné des vertiges. Elle a passé des mois à éplucher des heures et des heures d’archives... souvent à coup de quelques secondes.

« Une fois sur place, les gens étaient tellement excités qu’ils essayaient de tout filmer, de tout capter, mais la technologie de l’époque n’était pas celle d’aujourd’hui. C’était réellement la folie ; c’est comme si internet était débarqué chez eux, dans leur salon, pendant six mois. Ça représente une quantité énorme de nouvelles informations. Ils ont été traumatisés (dans le bon sens, évidemment) par l’émerveillement », explique-t-elle.

N’ayant pas connu elle-même cet événement marquant, elle s’est imposé cette rigueur, tenait mordicus à ce que tout soit à la hauteur pour ceux qui, l’ayant vécu, auraient des attentes plus élevées.

« J’ai échangé avec des gens qui étaient sur place il y a 50 ans. Et le seul moment où j’ai rencontré des personnes aussi enthousiastes et intenses est quand des amis parlent de la naissance de leur enfant, de l’accouchement. Alors, c’est immense, et c’est pour certains leur dernière occasion de revivre tout ça », explique Karine Lanoie-Brien.

Vers une nouvelle génération

Mais l’expérience ne s’adressant pas qu’à ceux ayant foulé la Place des Nations, elle pourrait permettre aux plus jeunes de véritablement prendre connaissance de l’importance d’un tel événement. Chaque soir, ils seront jusqu’à 4000 à prendre part à cette expérience immersive projetée sur les murs extérieurs de la Place des Arts.

« Ça peut être fatigant pour les jeunes de nous entendre parler à quel point c’était formidable », ricane Louise Latraverse. « Mais aujourd’hui, ils vont pouvoir avoir une bonne idée de l’ampleur que ça avait, de tout ce que cet événement-là a représenté. Ils vont vraiment voir à quel point il se passait quelque chose de spécial », poursuit-elle. D’ailleurs, 50 ans plus tard, que reste-t-il de l’Expo 67 ? « Tout », selon Louise Latraverse. Rien de moins.

« Tout part de l’Expo 67. Le monde entier est venu à nous, et, en retour, Montréal s’est ouvert sur le monde. C’est formidable. Les gens venaient de tous les pays, et maintenant, ils habitent ici. La multi-ethnicité d’aujourd’hui est formidable, c’est le fruit de cette mentalité ouverte des Québécois », avance-t-elle.

Expo 67 Live sera présenté gratuitement sur l’esplanade de la Place des Arts du 18 au 30 septembre à compter de 19 h 30.