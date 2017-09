«Dans nos rêves les plus fous, on pensait vendre 20 000 albums»

Le 23 septembre, Beau Dommage sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, en compagnie de Neil Young, Bruce Cockburn et Stéphane Venne. Le Journal s’est entretenu avec le parolier Pierre Huet sur les 45 ans de carrière du groupe qui nous a donné Ginette, 23 décembre, Le blues d’la métropole et La complainte du phoque en Alaska.

Des honneurs, Beau Dommage en a reçu plusieurs dans sa longue carrière. Une comédie musicale, un spectacle du Cirque du Soleil, un timbre et une ­biographie ont tous vu le jour, ces ­dernières années.

« Julie Payette a même emmené un de nos disques dans l’espace, dit Pierre Huet. À part des poupées Bout d’chou, je ne sais pas ce qu’ils peuvent faire d’autre avec Beau Dommage ! »

Samedi prochain, le groupe recevra un nouvel honneur, celui d’être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. « Ça vient de nos confrères et consœurs en musique, dit Pierre Huet. C’est flatteur. »

Le Canada anglais

Au moment de notre entretien, les musiciens ne savaient pas s’ils devaient faire un discours de remerciement dans les deux langues. « Je sais que plusieurs artistes seront là et qu’ils feront des ­chansons de Beau Dommage, mais je ne sais pas qui chantera quoi, dit Pierre Huet. K.D. Lang sera là. Je serais bien content de l’entendre chanter Ginette, mais je ne compterai pas trop là-dessus. » (Rires !)

Dans sa carrière, Beau Dommage n’a jamais véritablement percé du côté du Canada anglais. « Si ma mémoire est bonne, le groupe n’a pas dépassé Toronto en spectacle, dit Pierre Huet. Il y a des gens qui nous écoutaient dans d’autres provinces, mais je crois qu’ils faisaient partie des communautés francophones. »

« [À la cérémonie], on ne pense pas que le parterre va être rempli de monde qui va nous connaître par cœur. Il s’agit d’avoir l’humilité de savoir ça, de se dire qu’on n’a pas volé notre place et qu’on est fier de ce qu’on a fait. »

Les débuts du groupe

Quand on lui demande justement sa plus grande fierté des 45 ans de ­carrière de Beau Dommage, Pierre Huet se ­rappelle des débuts du groupe.

« Quand Michel [Rivard] m’a ­apporté le premier album, je lui ai dit qu’on ­pouvait maintenant mourir, car on l’avait fait. Dans nos rêves les plus fous, on pensait en vendre 20 000. On trouvait ça bien ce qu’on avait fait. Mais on ne savait pas qu’autant de gens ­trouveraient ça bien eux aussi. »

Aujourd’hui, lorsqu’il entend des ­chansons de Mes Aïeux, Vincent ­Vallières ou 2Frères, Pierre Huet sourit. « Je reconnais la paternité. Ils font ­d’excellentes choses, mais je me dis qu’on est passés avant. La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. »

La cérémonie d’intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens aura lieu le 23 septembre au Massey Hall de Toronto.

Ils seront aussi intronisés

Neil Young

Rares sont les musiciens canadiens à avoir une carrière aussi rayonnante que Neil Young. Avec des albums légendaires comme After the Gold Rush et Harvest, de même que sa participation mémorable dans le groupe Crosby, Stills, Nash & Young, l’artiste canadien a connu un ­immense succès planétaire.

Bruce Cockburn

Artiste folk qui a lancé 30 albums en 40 ans de carrière, Bruce ­Cockburn vient de sortir un nouveau disque, Bone on Bone, et donnera des concerts à Montréal (19 septembre, Club Soda), Québec (20 septembre, Impérial) et Sherbrooke (21 septembre, Théâtre Granada).

Stéphane Venne

Auteur prolifique, Stéphane Venne a écrit les paroles de ­plusieurs ­classiques de la chanson ­québécoise. Il a notamment écrit la ­chanson-thème de l’Expo 67, Un jour, un jour, de même que Et c’est pas fini, qui a connu une nouvelle vie avec Star Académie 2003. Il a entre autres écrit pour Isabelle Pierre, ­Emmanuelle et Renée Claude.