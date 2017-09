Femmes de cœur, femmes de jazz

Nous l’avions écrit. La rentrée jazz 2017 sera sous le signe des nouveautés et de plusieurs surprises. En plus de la multitude de concerts qui vont jalonner l’automne, les femmes de jazz seront bien présentes. Pour donner un coup de pouce à ces jeunes talents qui font battre le cœur de Montréal et séduisent aussi à l’étranger, partons à la découverte de la pianiste Emie R Roussel et de la saxophoniste Annie Dominique.

À trente ans et des poussières, la pianiste Emie R Roussel, peut être fière du chemin parcouru. Depuis ses timides débuts avec son trio impeccablement soudé, elle livre un jazz poétique aux accents bien d’ici, toujours gorgé de swing. Jamais spectaculaires, mais toujours finement tissées, ses compositions séduisent les programmateurs de tous les festivals, y compris en Australie ! Avec ­Intersections, elle conserve toujours son trio, mais y ajoute des invités. Pour faire entendre des idées nouvelles, d’où le titre du disque, nous retrouvons le contrebassiste Norman Lachapelle, le trompettiste canadien néo- zélandais Alex French et la chanteuse Guadeloupéenne Malika Tirolien. Comme toujours, et après plusieurs écoutes, nous sommes tombés sous le charme. Plus que du jazz haut de gamme, c’est un disque mûri qui démontre à quel point, la patience et le travail bien fait peuvent devenir « payants ». Que vous aimiez la note bleue ou non, il est difficile de résister à 3e vague, De Tadoussac à Auckland ou Tout le monde ensemble.