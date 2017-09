TÉTREAULT, Yvan



Le 8 septembre 2017, à l'âge de 83 ans est décédé M. Yvan Tétreault.Il était le frère de: Pierrette (feu Bernard Bellemarre), feu Jean (Barbara Plant), feu Solange (feu Renaud Cardinal), Marcel (Solange Brosseau), feu Richard (feu Lucette Monette) et Diane. Il laisse également sa très chère amie Carole et ses enfants, Mélanie, Marie-Pier et Caroline, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Il sera exposé le samedi 23 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le dimanche 24 septembre dès 9h à:7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARDUn dernier hommage lui sera rendu le dimanche 24 septembre à 11h en la chapelle du salon.