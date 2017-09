Journée difficile pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a dû se contenter du 18e chrono lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, samedi.

Celui-ci a réalisé un chrono de 1 min 44,728 secondes. Son coéquipier de l’écurie Williams Felipe Massa a pour sa part signé le 17e temps.

La veille, Stroll a pris les 17e et 16e échelons lors des deux séances d’essais libres. L’athlète de 18 ans a conclu au septième rang lors du Grand Prix d’Italie, il y a deux semaines, après être devenu le plus jeune pilote de l’histoire à amorcer une course de la première ligne sur la grille de départ.

«J’ai surestimé l’adhérence de la piste, alors j’ai bloqué les roues et touché le mur, a expliqué Stroll, au terme de sa journée de travail. Je devais prendre beaucoup de risques pour passer à la deuxième séance de qualifications. Nous avons mal géré, mais la voiture n’est définitivement pas adaptée pour ce circuit.»

L’Allemand Sebastian Vettel s’élancera de la première place dimanche, à bord de sa Ferrari. Le Néerlandais Max Verstappen a été le deuxième plus rapide.

«J’ai crié aussi fort que les partisans, c’était incroyable. Je suis encore sur l’adrénaline. La voiture était super», a souligné Vettel sur le site officiel de la F1.

L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) ont pris les troisième et quatrième rangs, respectivement.

De son côté, Lewis Hamilton (Mercedes) a complété le top 5.