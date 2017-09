Katy Perry débarque en ville

L’attente tire à sa fin pour les fans de Katy Perry. Après avoir reporté une série de dates en raison de délais de production, c’est finalement ce mardi, à Montréal, que la chanteuse lancera en grande pompe sa tournée mondiale Witness. D’ici là, voici 5 choses à savoir sur l’icône de la pop.

Haut en couleur

Depuis quelques jours, Katy Perry dévoile certains aspects de sa tournée au moyen de courtes vidéos diffusées sur ses réseaux sociaux. Bien qu’on ne puisse pas en tirer une vue d’ensemble, il est d’ores et déjà évident que Witness ­s’annonce haute en ­couleur, ­probablement même plus que les tournées précédentes de la chanteuse. Acrobates, danseurs sur échasses et ballons de basketball surdimensionnés sont donc attendus sur la scène du Centre Bell mardi soir.

La plus courte

Pour le moment, Witness est la plus courte tournée de Katy Perry avec 85 concerts prévus à travers la planète dans la prochaine année. Les séries de spectacles de la ­chanteuse comptaient, par le passé, de 89 spectacles (pour sa toute première ­tournée) à 151 spectacles (sa plus récente, Prismatic).

Noah Cyrus

Pour la première portion de sa ­tournée, Katy Perry sera ­accompagnée de Noah Cyrus (la sœur cadette de Miley), chargée de réchauffer la foule en première partie. La jeune chanteuse de 17 ans commence à sortir de l’ombre de sa célèbre famille, faisant parler d’elle grâce à ses titres (Make Me) Cry et Stay Together, déjà en forte rotation dans les stations de radio ­d’Amérique du Nord. Son premier album, NC-17, est attendu dans les prochains mois.

La reine de Twitter

Katy Perry est entrée dans ­l’histoire, cet été, en devenant la première personne à compter plus de 100 millions d’abonnés. Aujourd’hui suivie par près de 104 millions de fans, elle est suivie de Justin Bieber (101 millions) et ­Barack Obama (95 millions). Sa grande rivale, Taylor Swift, arrive quant à elle au quatrième rang des personnes les plus suivies avec 85 millions de fidèles.

Une statue qui fait jaser

Plus tôt ce mois-ci, Katy Perry faisait son entrée au musée Grévin de Montréal. La statue de cire, représentant la chanteuse dans un costume de scène de sa tournée Prismatic, n’a toutefois pas fait l’unanimité chez les fans. Ils se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour souligner le manque de ressemblance entre leur idole et sa reproduction.

► Katy Perry sera au Centre Bell ­mardi soir. Les fans de Québec pourront quant à eux la voir le 9 octobre prochain au Centre ­Vidéotron.