La Fête de la télé «made in USA»

Pendant que l’on célèbre notre télévision avec les Gémeaux, les Américains festoient eux aussi, en récompensant les artistes et artisans qui œuvrent au petit écran. Pour vous mettre à jour, voici quelques notions mettant en perspectives les émissions qui ont marqué l’année.

1. Il y a 4 ans, Netflix entrait dans la course aux Emmys avec ses 14 nominations. Cette année, c’est 91 nominations que récolte le géant du streaming et de la vidéo sur demande. Parmi les séries nommées dans la catégorie dramatique, les succès The Crown, House of Cards et Stranger Things sont en lice.

2. En plus de Netflix, les Hulu et Amazon obtiennent respectivement 16 et 18 nominations. Mises ensemble, les trois entreprises proposant une nouvelle façon de consommer du divertissement dépassent les chaînes HBO (111 nominations), NBC (64 nominations) et FX (55 nominations).

3. Les séries Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us et Westworld ont toutes une chance de repartir avec le Emmy pour meilleure série dramatique cette année puisque le succès télévisuel Game of Thrones (ayant remporté le prix ces deux dernières années) n’a pu faire partie de la course dû à son début de saison tardif.

4. La politique américaine aura certainement permis à quelques artistes de se démarquer cette année. C’est sans surprise qu’Alec Baldwin et Melissa McCarthy, ayant respectivement fait fureur avec leurs imitations de Donald Trump et Sean Spicer à Saturday Night Live, se retrouvent en nomination pour meilleur rôle de soutien et meilleure artiste invitée dans une comédie.

5. L’auteure et humoriste canadienne Samantha Bee obtient ses toutes premières nominations pour l’émission Full ­Frontal With ­Samantha Bee. Après avoir passé 12 ans comme correspondante sur The Daily Show with Jon Stewart, Bee’s obtient maintenant beaucoup de succès avec son propre projet solo.

6. La lutte sera chaude dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série limitée ! En effet, parmi les six nommées, quatre d’entre elles sont oscarisées ! On souhaite la meilleure des chances à Reese ­Witherspoon, Jessica Lange, Susan ­Sarandon et Nicole Kidman !

7. Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée récolte une nomination pour Big Little Lies dans la catégorie Réalisation d’une mini-série. On sait que Vallée est fidèle à ses collaborateurs. Une belle reconnaissance même s’ils ne sont pas repartis avec une statuette.

8. La jeune star de The Stanger Things, Millie Bobby Brown, devient à 13 ans seulement, la deuxième plus jeune actrice à être nommée au Emmys. En 1986, Keshia Knight Pulliam, 6 ans, avait été nommée pour son rôle dans The Cosby Show.

9. Sont nommés pour la toute première fois aux Emmys : Robert De Niro et Michelle Pfeiffer ! Eh oui, ces deux mégastars du cinéma récoltent leur première nomination en carrière pour la série The Wizard of Lies.

10. La série Veep, qui entame sa 6e saison le 12 septembre, obtient le plus grand nombre de nominations pour une comédie, soit 17. En cinq ans aux Emmys, la série a récolté un total de 60 nominations et 12 trophées !

11. Même après sa mort, l’actrice ­Carrie Fisher, notre princesse Leia, obtient une dernière nomination pour son passage dans l’émission ­Castastrophe (une production ­d’Amazon adaptée au Québec, avec Julie Perreault et Rossif Sutherland). Il s’agit du dernier tournage auquel Fisher aura pris part même si nous la verrons dans le prochain Star Wars. Elle y incarne la mère de Rob, personnage principal.

12. La série This is us dont nous attendons impatiemment la deuxième saison à compter du 26 septembre, rafle 11 nominations à sa première participation aux Emmys. This is us raconte le quotidien d’une famille dont quatre de ses membres partagent le même anniversaire. Elle a été la nouvelle série la plus regardée l’année dernière, terminant même au sommet des palmarès avec près de 18 millions de cotes d’écoute.

13. L’actrice de This is us, Chrissy Metz récolte aussi sa première nomination au gala, mention qui s’ajoute à celles qu’elle a obtenues cette année aux Golden Globes, aux MTV Movie & TV Awards et aux Teen Choice Awards pour son rôle de Kate Pearson.

14. Dans la catégorie meilleure comédie, soulignons la présence de Black-ish et d’Atlanta, deux séries où la communauté afro-américaine est bien représentée. Contrairement aux Oscars en 2015, cette année, il y aura de la diversité culturelle aux Emmys : 23 acteurs non blancs sont en nomination ! Une mosaïque plus juste de la société américaine.

15. Les émissions ayant obtenues le plus de nomination : la nouveauté de science-fiction d’HBO Westwold et l’émission humoristique qui célébrera son 43e anniversaire cette année ­Saturday Night Live. Toutes les deux sont en lice pour 22 statuettes.

16. Les 22 nouvelles nominations pour Saturday Night Live font de la populaire émission la plus nommée de l’histoire des Emmys avec 231 nominations !

17. La Drag Queen RuPaul Charles remporte une nomination dans la catégorie animateur pour une émission de télé-réalité et l’actrice transgenre Laverne Cox est nommée comme interprète invitée dans une série dramatique. Beau témoignage de la diversité.

18. À l’aire de Trump, la série The Handmaid’s Tale (Hulu), inspirée du roman La servante écarlate de Margaret Atwood (1985), a été reprise souvent cette année par plusieurs féministes luttant en faveur de leurs droits. Cette série soulevant des questionnements contemporains récolte 13 nominations, dont une pour Elisabeth Moss dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique.

19. S’il est difficile de vieillir à Hollywood, particulièrement du côté des femmes, Susan Sarandon, Jessica Lange, Lily Tomlin, Judith Light, Jane Fonda et Cecily Tyson [qui a 92 ans] prouvent que les femmes de plus de 65 ans ont leur place.]

20. La 69e cérémonie des Emmys sera animée par Stephen Colbert, un présentateur reconnu pour faire de la satire politique. Colbert est à la barre du Late Show après avoir pris le relais de David Letterman.