Lancement de la saison 2017 – 2018 À l’Usine C: d’une frontière À l’autre

Last night I dreamt that somebody loved me

Présentée en français, cette pièce à la fois tragique et pathétique d’Angela Konrad se veut une analyse de nos comportements humains, parfois complexes et souvent incompréhensibles. « On parlera du désir d’être en amour et de tous les échecs amoureux », annonce la directrice artistique et codirectrice générale de l’Usine C, Danièle De ­Fontenay. C’est le comédien Éric Bernier qui montera sur les planches dans ce huis clos, auquel s’ajoutent quatre danseurs et un véritable chien. Les chansons pop de Shirley Bassey seront aussi du ­spectacle.