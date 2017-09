Les looks marquants du TIFF

Le 42e TIFF tirera à sa fin ce dimanche. Avec la popularité du Festival des films de Toronto qui ne cesse de grandir et la horde d’actrices qui sont venues dévoiler leur nouveau projet à l’événement, un survol des looks marquants s’impose. Parmi les différents courants, on retient entre autres la juxtaposition de dentelle noire sur fond blanc, la simplicité des coupes et de nouvelles interprétations de la robe bohème.

Cette robe Schiaparelli Couture aurait gagné à être photographiée en mouvement. Il aurait suffi que Brie Larson fasse quelques pas pour qu’elle se mette à voler tant la matière était légère. L’actrice a illuminé les teintes pastel d’accessoires­­­ argentés et en diamants Tiffany & Co.

Kate Winslet et Rachel Weisz ont craqué pour deux créations blanches rehaussées de dentelle noire, mais dont les styles étaient très différents. L’actrice oscarisée a opté pour une robe sirène de Badgley Mischka accessoirisée de bijoux De Beers, alors que les rubans de dentelle accentuent les volumes de la robe Dolce Gabbana de Weisz, dont les cheveux coiffés vers l’arrière orientent le regard vers des pendants d’oreilles Tiffany & Co.

Cheveux en cascades, Nicole Kidman et Raffey Cassidy illustraient la tendance bohème qui est bien présente sur les tapis rouges. Superposition d’une robe en dentelle sur un jupon-t-shirt Louis Vuitton pour l’une, et une création Valentino en dégradés de roses brodées d’œillets, pour l’autre.

Silhouette années 1960 pour Emma Roberts en Brandon Maxwell et robe-manteau pour Julianne Moore en Christian Dior. Les deux actrices ont choisi de compléter leur look de chaussures noires.

Après Paris et Prague, voilà que Katy Perry rejoint la grande famille du musée Grévin à Montréal, alors que celle-ci a désormais une statuette à son effigie. La chanteuse est mise en scène dans la salle de bal avec d’autres légendes, dont Céline Dion, Michael Jackson et Lady Gaga. Perruque verte et micro corail à la main, elle prend la pose dans l’une des tenues colorées de sa tournée Prismatic World Tour. L’enrobage autour de la statuette pouvait difficilement être plus Katy Perry ! Photo courtoisie

La combinaison « anniversaire » conçue par Discount Universe est synonyme de l’univers ludique de la chanteuse. Alors qu’un gâteau et des ballons souriants sont disposés aux endroits stratégiques, la surface est recouverte de paillettes à l’effigie d’une bouche, de cerises, d’étoiles, d’éclairs et des mots « pop ». Des chaussures à brides bleu métallique viennent compléter le look.