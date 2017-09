Lumière sur les années 70

C’est la jeune comédienne Alice Moreault qui a été ­choisie pour interpréter Marilou, un personnage qui se questionne sur l’avenir. C’est aussi elle qui nous ­transportera dans les années 1970, un voyage dans le temps sur fond psychédélique.

« C’est une pièce qui ne laissera personne indifférent », estime la tête d’affiche, Alice Moreault, qui prendra part à une pièce du Théâtre La Licorne pour la seconde fois. « Elle va interpeller tout le monde. » La pièce pose la question suivante : a-t-on acquis une plus grande liberté depuis l’époque du Peace & Love ?

Écrite par l’auteur en résidence Pierre-Michel Tremblay, elle met en scène une jeune femme de 22 ans qui se perd dans la rédaction de son mémoire de maîtrise sur l’influence et l’héritage du mouvement hippie. Pour modèle, elle a ses deux parents (Isabelle Vincent et Jacques Girard), deux baby-boomers avec qui elle vit toujours. S’ajoute au trio Bruno Marcil, qui incarnera Timothy Leary, militant pour l’utilisation scientifique de psychédéliques et qui fera figure mythique ayant pour mandat de diriger le spectacle à la manière d’un maître de piste.

Idéaux familiaux

Pendant que Marilou se cherche, ses parents vivent un profond ­désarroi, passant par de multiples ­remises en question. D’un côté, il y a le père qui décidera de quitter le monde politique dans lequel il évoluait, désormais incapable de défendre ses idéaux d’antan. Puis il y a la mère, qui vit également une ­frustration professionnelle. Elle rêvait de devenir une grande actrice, mais elle a dû bifurquer de ses idéaux en devenant chroniqueuse culturelle. Aujourd’hui, elle remet en question ce choix de carrière.

« Ce sont tous les idéaux de cette famille de classe moyenne qui sont sur le point d’exploser », souligne la comédienne. Si les baby-boomers avaient de profonds idéaux, ils se demanderont à quel prix ils ont été sacrifiés.

D’une génération à l’autre

« On constate qu’il y a une ­certaine désillusion d’une ­génération à l’autre, fait remarquer Alice ­Moreault. Le personnage de Marilou demeure très lucide et très sincère par rapport à ce constat. »

D’ailleurs, il y a peu de nuances entre la comédienne et son personnage. « On se ressemble à travers le regard que l’on pose, confie-t-elle. Il y a une espèce de découragement généralisé envers l’état du monde. »

C’est donc toute une remise en question que la pièce aborde, et ce, sur deux générations. L’idée étant de parvenir à se réaliser pleinement tout en respectant ses valeurs et convictions afin de donner un sens à sa vie.

Deux musiciens seront également sur scène ajoutant une ambiance rappelant les années 1970.

« Marilou se cherche, mais elle finira par trouver son chemin. Il y a de la lumière et de l’espoir dans cette pièce », conclut Alice.

Psychédélique Marilou