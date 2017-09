Marie-Mai: une nouvelle réalité

L’arrière-scène des spectacles de Marie-Mai a passablement changé au cours des derniers mois. Comme en témoigne une photo qu’elle a récemment publiée sur Instagram, la chanteuse de 33 ans, devenue maman de la petite Gisèle en février, traîne un accessoire de plus en coulisses : une poussette pour bébé. L’idole de milliers de jeunes semble avoir rapidement apprivoisé sa nouvelle réalité. « Nous avons la fille parfaite pour notre rythme de vie, déclare Marie-Mai. Elle est toujours calme. Ce n’est pas un bébé nerveux ou craintif. Elle est super sociable. Elle sourit tout le temps ! »

Ton été a été fort chargé. En plus d’enregistrer La Voix junior avec David Laflèche (son conjoint, qui est directeur musical de l’émission), tu t’es produite dans plusieurs gros événements, comme la Fête nationale à Québec, la fête du Canada à Ottawa et Fierté Montréal. Comment gères-tu ta carrière et la maternité ?

Ça se fait bien. Il faut être bien encadré. Nous avons de l’aide pour les grosses journées de tournage de 15 heures, parce que j’ai beau essayer d’être une femme bionique, je n’en suis pas une encore. Pour moi, c’était important que (Gisèle) ait un environnement stable. Je n’avais pas envie qu’elle se promène partout dans les loges, etc. À La Voix junior, nous avons une roulotte juste à côté des studios Mels, où elle peut dormir.

Quel genre de petite fille est-elle ?

C’est une charmeuse. Elle fait ses petits yeux, ses sourires... Sa personnalité ressort déjà.

On dit souvent que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Étais-tu pareille à cet âge ?

Oui... et mon chum aussi !

L’an dernier, les discussions ­entourant La Voix junior ont ­beaucoup traité du rejet qu’un enfant pouvait ressentir si aucun fauteuil ne pivotait. Ta perception des choses a-t-elle changé depuis la naissance de Gisèle ?

Oui. Ça change ma façon de ­m’adresser aux jeunes. J’essaie d’être le plus ­honnête possible. La première année que j’ai fait La Voix, je pouvais en ­beurrer épais en disant des trucs comme : « Je ne te laisserai jamais tomber ». Mais ­aujourd’hui, je m’imagine parler à ma fille. J’imagine un étranger parler à ma fille... Je ne voudrais pas qu’il lui raconte n’importe quoi. Je voudrais qu’elle se fasse dire les vraies choses. Je suis très, très protectrice et maternelle envers mes candidats, mais je veux être ­honnête. Plus que jamais, c’est ­important pour moi de leur dire la vérité pour les préparer à ce qui s’en vient. La Voix junior, ça demande beaucoup de travail, c’est de gros tournages, de grosses émotions... mais c’est aussi une aventure qu’on fait pour le plaisir. Les jeunes doivent en être conscients.

Ton dernier album remonte à 2014. As-tu commencé à préparer ton retour sur disque ?

Oui. Et nous avons plein d’idées. Je sais qu’il n’y a aucune limite à ce que je peux faire. Autant j’ai travaillé avec une seule personne pendant 12 ans (son ex-conjoint et partenaire d’écriture Fred St-Gelais), autant maintenant, ce que j’aime, c’est de collaborer avec plein de monde. Je suis capable d’écrire avec n’importe qui. Je suis polyvalente. Je suis capable d’aller dans tous les sens. Ce sont des choses que j’ai réalisées.

Avais-tu des doutes par rapport à tout ça ?

Être auteure-compositrice, c’est qui je suis. Ça fait partie de mon ADN. Les gens peuvent parfois avoir l’idée préconçue que c’est Fred qui faisait tout. Mais moi, je sais la part que j’ai en studio et dans mes chansons. Je sais que les mélodies viennent majoritairement de moi. Les paroles aussi.

As-tu prévu une date de sortie pour ce disque ?

Je ne suis pas une fille très patiente en général, donc j’ai hâte de présenter de nouvelles chansons, mais en même temps, je trouve ça l’fun de créer sans pression, de prendre mon temps. J’ai ma fille, je vais à mon rythme. Cet album, je peux le sortir quand je veux. Je suis dans un contexte différent. Je dois écrire d’une façon différente. J’ai toujours fait les choses d’une certaine façon. Là, je brasse la cage. Après 15 ans de carrière, c’est cool de sentir que je n’ai pas fait le tour.

Une nouvelle chanson

Marie-Mai signe la nouvelle chanson thème de La Voix junior. Intitulée Une place pour toi, cette pièce coécrite avec David Laflèche et Rémy Malo devait, à ­l’origine, apparaître sur un album de Noël pour enfants réunissant plusieurs artistes, mais quand Marie-Mai l’a fait entendre au producteur associé de l’émission, Stéphane Laporte, les plans ont rapidement changé. Tout comme quelques paroles à saveur hivernale...

« Stéphane voulait une chanson inspirante et positive, explique l’artiste. Une chanson expressément pour les jeunes. »