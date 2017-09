Max et Livia en 6 points

Une nouvelle télésérie à la fois drôle et réaliste s’est récemment entamée sur les ondes de VRAK et elle réussit à réunir toute la famille devant le petit écran...

1. Les mardis à 17 h 30, on peut suivre Max et Livia qui raconte l’histoire vraie et fictive de l’humoriste Maxim Martin et de sa fille de 16 ans.

2. Plusieurs pères et enfants pourront se reconnaître dans la relation de Max et Livia, alors que le premier est en pleine crise de la quarantaine et la seconde, au cœur de la classique crise d’adolescence ! Néanmoins, ils ont une super relation et une belle complicité qui fait du bien à voir.

3. Du point de vue d’un ado (et même d’un adulte), il est facile de s’attacher au personnage de Livia, une jeune femme avec beaucoup de caractère, mais très émotive. Livia forme, avec ses deux bonnes copines campées par Camille Felton et Nan Desrochers, déjà connues des jeunes, un beau trio.

4. Les plus vieux téléspectateurs, eux, pourront se régaler de la belle dynamique entre Maxim Martin et son ami humoriste Dominic Paquet !

5. Cette émission vise à représenter le quotidien des jeunes en abordant des thématiques universelles comme le premier emploi, la quête identitaire, les peines d’amour et, ça va de soi, les relations parents et enfants.

6. Évidemment, ce qui nous intrigue le plus est de savoir où, exactement, s’arrête la fiction et commence la réalité... ou le contraire, dans la vie de Max et de Livia !

La phrase de la semaine

« Pour toutes ces personnes qui vivent des jours complètement désastreux ces temps-ci : les arcs-en-ciel arriveront bientôt... » - Katy Perry

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Dès maintenant :

Il est désormais possible de « croiser » Katy Perry au Musée Grévin de Montréal. Pour ceux qui ne pourront pas la voir sur scène mardi !

Le 18 septembre :

Simple Plan célébrera les 15 ans de l’album No Pads, No Helmets... Just Balls au Métropolis.

Le 22 septembre :

Les blocs LEGO nous transportent dans une nouvelle aventure au grand écran, dans LEGO Ninjago : le film.