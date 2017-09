Mémoire du père, mémoire du frère

Oh que nous ne l’attendions pas ce roman. En cette rentrée littéraire, voici une autre belle surprise après le roman historique de Colin Wthitehead : Underground Railroad (Albin Michel). Longtemps journaliste pour le Libération des belles années et maintenant intégré dans la grande famille du Canard Enchainé, Sorj Chalandon est un homme de terrain qui cherche la petite bête et place les pouvoirs publics, devant leurs responsabilités. Ce roman qui a toutes les allures d’une enquête journalistique évoque les dures conditions de vie dans les mines, et nous ne sommes pas à l’époque de Germinal (Zola), mais bien quarante ans passés. En 1974, un coup de grisou dans la mine de Saint-Amé de Liévin-Lens, va couter la vie à 40 mineurs. Avec ce fait qui est loin d’être divers, le romancier bâtit une histoire touchante, sur la vie des corons et la promesse d’un père à un fils. Oui, c’est gris, oui c’est tragique, mais lecteurs bien au chaud dans nos tanières, sommes « sauvés » par une écriture intense qui glace, parfois le sang.



Au nom de la productivité



Oui, elle aurait pu être évitée cette tragédie. Mais voilà, les mesures de sécurité étaient nettement insuffisantes, le contremaître au nom de la productivité, a augmenté les cadences, sans trop se soucier de la vie des ouvriers. Après le drame, des contreparties dérisoires provinrent des paliers de gouvernement, mais jamais personne ne s’excusera. Au cœur de cette histoire, un frère qui a perdu son grand frère, idole de jeunesse, trop tôt disparu.



« En 2004, apprenant qu’un survivant de 1974, responsable de l’outillage, sauvé de la déflagration par une porte métallique, venait de recevoir la médaille de la ville de Liévin pour le trentième anniversaire de la catastrophe, j’ai serré les poings, une vie : une médaille, une rondelle de ferraille pour un cœur brisé. C’était indigne, dégueulasse, l’idée d’hommage à nouveau m’a hanté. J’avais décidé de combattre le mépris des vivants ». Tout est dit et c’est remarquable.