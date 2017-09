Montérégie: un motocycliste de 67 ans lutte pour sa vie

SAINT-GÉRARD-MAJELLA | Un motocycliste était dans un état critique et on craignait pour sa vie samedi soir plusieurs heures après qu’il soit entré en collision avec un tracteur de ferme à Saint-Gérard-Majella, à environ 25 km à l'est de Sorel-Tracy, en Montérégie.

L’accident est survenu vers 11 h samedi sur la route 122.

L’homme de 67 ans, originaire de Saint-Valérien-de-Milton, effectuait une manœuvre de dépassement de plusieurs véhicules, mais est entré en collision avec un des véhicules, soit un tracteur qui tirait de la machinerie, qui s’engageait dans un virage à gauche.

Un autre motocycliste qui effectuait aussi la manœuvre de dépassement à ses côtés est aussi entré en collision avec le tracteur.

Ce deuxième motocycliste, un homme de 65 ans, n’a toutefois subi que des blessures mineures.

Le conducteur du tracteur n’a pas été blessé.