Nestor et Pospisil donnent les devants au Canada

En remportant leur match de double samedi après-midi, Daniel Nestor et Vasek Pospisil ont donné les devants 2-1 au Canada face à l’Inde dans la rencontre de barrage du Groupe mondial de la Coupe Davis qui est disputée cette fin de semaine à Edmonton.

Les deux Canadiens ont disposé de Rohan Bopana et Purav Raja en quatre manches de 7-5, 7-5, 5-7 et 6-3. Ils ont eu besoin de 2 h 52 min pour venir à bout de leurs adversaires.

Les Canadiens comme les Indiens ont réussi 10 as dans la rencontre et présenté un taux de réussite de 57 % en premières balles de service. Bopana et Raja ont été légèrement moins efficaces en deuxièmes balles, enregistrant un taux de réussite de 71 % contre 77 % pour leurs adversaires.

Par ailleurs, Bopana et Raja ont commis 12 doubles fautes, soit six de plus que leurs opposants.

Au chapitre des coups gagnants, Nestor et Pospisil ont eu le meilleur 36 à 33. Ils ont néanmoins fait 27 fautes directes, trois de plus que les Indiens.

Vendredi, en lever de rideau, l’Ontarien Brayden Schnur, 202e au monde, s’était incliné en quatre manches de 5-7, 7-6 (4), 7-5 et 7-5 devant Ramkumar Ramanathan, 154e.

Par la suite, l’Ontarien Denis Shapovalov, 51e, a ramené les deux pays à égalité grâce à une victoire en cinq sets de 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 4-6 et 6-1 face à Yuki Bhambri, 157e.

Le dénouement de l’affrontement aura lieu dimanche. Le premier match de simple prévu à l’horaire opposera Shapovalov à Ramanathan.

Si l’égalité persiste, Schnur croisera le fer avec Bhambri pour le match de simple décisif.

Les capitaines des deux formations, Martin Laurendeau et Mahesh Bhupathi, pourraient toutefois effectuer des changements d’ici là.

Le Canada tentera donc d’assurer sa qualification pour le Groupe mondial pour une septième année consécutive.