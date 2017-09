OTTAWA | Ce sont les ménages qui habitent le secteur nord de Westmount qui trônent au palmarès des revenus les plus élevés, non seulement au Québec, mais même au Canada. En 2015, le revenu médian dans le secteur était de plus de 220 000 $, révèlent les dernières données de recensement de Statistique Canada. Le Journal vous présente ici les 30 secteurs, définis par les trois premiers caractères du code postal, où le revenu médian par ménage est le plus élevé à travers la province.

Centre-ville de Montréal - secteur McGill (H3A) : 24 864 $ Centre-ville de Montréal - secteur Concordia (H3H) : 25 517 $ Plateau-Mont-Royal - Quartier Latin, Montréal (H2X) : 30 167 $ Trois-Rivières Ouest (G9A) : 33 413 $ Sherbrooke - Mont-Bellevue (J1H) : 34 330 $ Parc-Extension, Montréal (H3N) : 34 795 $ Côte-des-Neiges, Montréal (H3T) : 34 901 $ Shawinigan (G9N) : 35 510 $ Québec - Saint-Sauveur (G1N) : 37 908 $ Saint-Jean-sur-Richelieu - secteur Normandie (J3A) : 38 176 $

Les Canadiens qui font le plus d’argent à travers le pays, par code postal